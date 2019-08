Liga 1: U Craiova invinge Astra

Ziare.

Singurul gol al intalnirii a fost reusit de Nicusor Bancu, in minutul 68, cu un sut sub bara din partea stanga.Giurgiuvenii au avut multe ocazii de a marca, in special prin Mihai Radut. Fostul jucator al lui FCSB a irosit chiar si o lovitura de la 11 metri, in minutul 36.Cu cele trei puncte obtinute in aceasta seara, gruparea din Banie, care de la 1 septembrie va fi antrenata de Victor Piturca, urca pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 11 puncte.Trupa lui Dan Alexa ramane pe locul 8, cu 8 puncte.Pigliacelli - Martic, Acka, Balasa, Bancu - Ivanov, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Markovic, Mihaila.Corneliu PapuraKitanov - Bruno, Graovac, Tamas, Radunovic - Gheorghe, Simion, Crepulja, Grecu - Radut - Tounkara.Dan Alexa.Horatiu Fesnic.I.G.