Liga 1: Universitatea Craiova castiga derbiul cu Viitorul lui Hagi

Viitorul a inceput perfect jocul si a deschis scorul inca din minutul 8, prin Tiru, care a finalizat o faza fixa.Oltenii au intors insa rezultatul in doar doua minute, 44 si 45, prin doua suturi superbe trimise de Cicaldau si Koljic.Apoi, in partea secunda, Balasa a marcat in minutul 53 din lovitura libera, dupa o gafa de proportii a lui Cabuz.Dupa acest rezultat, Universitatea Craiova urca pe locul 2 in Liga 1, cu 22 de puncte, doua sub liderul CFR Cluj In schimb, Viitorul ajunge pe locul 3, cu 21 de puncte, ratand sansa de a egala pe CFR Cluj.Etapa urmatoare, Craiova va primi vizita lui Poli Iasi , in timp ce Viitorul o va intalni pe CFR Cluj la Ovidiu.C.S.