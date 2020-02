Liga 1: Universitatea Craiova castiga un meci cu sapte goluri

Ziare.

Oltenii au avut un start furibund, iar tabela arata 3-0 inca din minutul 23, dupa reusitele lui Nitu (11), Cicaldau (penalti, 15) si Balasa (23).Iesenii au revenit de la cabine mult mai determinati, iar Frasinescu (52) si De Iriondo (69) au redus handicapul cu doua executii spectaculoase.Moldovenii s-au napustit in atac pe final de meci, dar au lasat spatii in defensiva, iar Bancu a marcat pentru 4-2 in minutul 82 cu ajutorul portarului Tarnovanu. Scorul final a fost stabilit de Koljici cinci minute mai tarziu.Dupa acest rezultat, Universitatea Craiova ocupa locul 2, cu 46 de puncte, trei mai putin decat CFR Cluj . Poli Iasi este pe 12, cu 22 de puncte.C.S.