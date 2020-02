Liga 1: Victorie dramatica pentru Viitorul lui Hagi

Ziare.

La primul meci cu Mircea Rednic pe banca, moldovenii au deschis scorul inca din minutul 2, prin Omoh, care a punctat cu o lovitura de cap.Totusi, Viitorul a reusit sa intoarca rezultatul pe final, prin Zoua, in minutul 80, si Iancu, in minutul 85.Dupa acest rezultat, Viitorul ocupa locul 5, cu 38 de puncte, in timp ce Poli Iasi este pe 11, cu 22 de puncte.Etapa urmatoare, Viitorul va primi vizita Universitatii Craiova, iar Poli Iasi se deplaseaza la Sepsi.2 - Poli Iasi deschide scorul cu o lovitura de cap trimisa de Omoh din centrarea lui Horsia!80 - Zoua egaleaza pentru Viitorul dupa o faza initiata de Ganea la care a contribuit si Iancu!85 - Viitorul trece in avantaj dupa un gol al lui Iancu, reusit printr-o reluare din cinci metri! Zoua deviaza excelent cu capul in aceasta faza!C.S.