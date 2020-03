Liga 1: Victorie dupa un meci tensionat pentru CFR Cluj

Ziare.

Ardelenii au deschis scorul destul de rapid, Ciprian Deac marcand cu o lovitura de cap din fata portii in minutul 8.Din minutul 58, Astra a reusit sa egaleze dintr-un penalti transformat de Denis Alibec Dan Petrescu a fost extrem de nervos in ultima jumatate de ora si a avut cateva momente in care a fost stapanit cu greu sa nu intre pe teren pentru a se rafui cu arbitrul.In cele din urma, CFR Cluj a marcat in minutul 82 prin Adrian Paun, dupa o faza prelungita de atac.Dupa acest rezultat, CFR Cluj ramane pe primul loc, cu 29 de puncte, in timp ce Astra este pe ultimul loc, cu 21 de puncte.Etapa urmatoare, Astra va primi vizita lui FC Botosani, iar CFR Cluj va merge la Medias.C.S.