Liga 1: Viitorul castiga la scor

Constantenii au avut un start perfect de meci si au deschis scorul inca din minutul 4, prin Ghita, dupa o faza fixa.Oaspetii au egalat in minutul 27, cand Cabuz a scapat in poarta mingea, la o faza in care gazdele au acuzat un fault in atac.Misiunea constantenilor a fost usurata de faptul ca Tincu (33) si Bouhenna (37) au fost eliminati de la Sepsi.In cele din urma, Viitorul a trecut in avantaj dupa reusita tanarului Munteanu, din minutul 52. S-a facut 3-1 in minutul 79, dupa un sut plasat trimis de Rivaldinho.Scorul final a fost stabilit in minutul 86 de Cosmin Matei, dintr-un penalti inexistent.Dupa acest rezultat, Viitorul ocupa locul 2, cu 32 de puncte, in timp ce Sepsi este pe locul 11, cu 16 puncte.Etapa urmatoare, viitorul se va deplasa la Botosani, iar Sepsi va primi vizita Universitatii Craiova.C.S.