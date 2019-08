Liga 1: Viitorul lui Hagi castiga la scor

Ziare.

Formatia pregatita de Gica Hagi a dominat categoric acest meci si nu a avut nicio emotie in a obtine victoria.Scorul a fost deschis in minutul 16 de Gabi Iancu, cu o reluare din fata portii dupa o pasa ideala a lui Boboc.2-0 s-a facut in minutul 55, cand Iancu a centrat perfect, iar Ganea a marcat cu o lovitura de cap.Constantenii au mai marcat inca o data in minutul 82, prind Lyes Houri, cu un sut din lovitura libera de la 20 de metri. Patru minute mai tarziu, scorul a devenit 4-0, Rivaldinho marcand si el cu capul.Dupa acest rezultat, Viitorul urca pe locul 2 in Liga 1 , cu 15 puncte, doua mai putin decat liderul CFR Cluj . FC Voluntari este pe locul 11, cu 5 puncte.Etapa urmatoare, FC Voluntari primeste vizita Universitatii Craiova, iar Viitorul va juca impotriva lui FCSB , in deplasare.C.S.