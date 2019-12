Liga 1: Viitorul obtine o victorie pe final de meci

Ziare.

Ilfovenii au deschis scorul in minutul 66 dupa un sut superb trimis de Struna din afara careului.Egalarea a venit patru minute mai tarziu, cand Rivaldinho a punctat cu o lovitura de cap.Golul victoriei i-a apartinut jucatorului de doar 17 ani, Louis Munteanu, cu un sut puternic pe jos, in minutul 88.Dupa acest rezultat, Viitorul ocupa locul 3, cu 35 de puncte, in timp ce Voluntari e ultima, cu 8 puncte.Etapa urmatoare, Viitorul va primi vizita lui FCSB , iar Voluntariul se deplaseaza la Craiova.C.S.