LIVE Liga 1: Astra - FCSB 1-1

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului57 - Grahovac vede cartonasul galben.54 - Radut bate periculos o lovitura libera, insa Vlad scoate in corner.50 - Ovidiu Popescu primeste cartonasul galben.Schimbare FCSB: Florin Tanase intra in locul lui Giekewicz.Schimbare Astra: Begue intra in locul lui Stahl.40 - Schimbare FCSB: Vina intra in locul lui Balasa.39 - Moutinho patrunde din nou in careu, insa sutul sau este retinut.36 - Soiledis centreaza bine din partea stanga, dar lovitura de cap a lui Giekewicz trimite pe langa poarta!29 - Ce ocazie!!! Vlad iese gresit pe o centrare, mingea e trimisa in fata portii, dar Cristea scoate salvator de pe linie!26 - Balasa primeste intr-o pozitie favorabila in careu, dar trage deplorabil, mult peste poarta!24 - Alibec incearca un gol de la 40 de metri, dar Vlad este atent si retine.18 - Moutinho suteaza din marginea careului, mingea se duce pe langa poarta.14 - Alibec incearca sa plece pe un contraatac, este blocat si jocul continua.9 - Ce ocazie! Alibec trage puternic din lovitura libera de la 25 de metri, insa Vlad plonjeaza si respinge excelent.7 - Pantiru suteaza din afara careului mult peste poarta.4 - FCSB cere penalti dupa un hent clar al lui Dima, dar Istvan Kovacs refuza sa fluiere.Kitanov - Carneiro, Dima, Graovac, Radunovic - Crepulja, Biceanu, V. Gheorghe - Radut, Alibec, StahlRezerve: Lazar, Tounkara, Begue, Moise, Fl. Matei, GraurVlad - Cretu, Planic, Balasa, Soiledis - Cristea, Ov. Popescu, Oaida - Moutinho, Gikiewicz, PantiruRezerve: Balgradean, Coman, Filip, Tanase, Vina, Salomao, BeluFCSB foloseste rezervele in acest meci in perspectiva duelului cu Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.