LIVE Liga 1: Sepsi - FCSB 0-0

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea comentariului39 - Florin Tanase suteaza mult peste poarta din afara careului.34 - Ce ocazie!!! Sepsi pleaca pe contraatac dupa o pasa gresita a lui Oaida, Carnat ramane singur cu Balgradean, dar trage alaturi!!!34 - Ce ocazie!!! Vina suteaza periculos din 12 metri, dar mingea loveste bara!!!31 - Dupa un inceput mai bun al celor de la Sepsi, FCSB a mai echilibrat jocul.25 - Ovidiu Popescu centreaza bine din dreapta, dar Hora suteaza mult peste dintr-o pozitie ideala!20 - Florin Tanase bate periculos un corner, insa niciun coleg nu ajunge la minge.16 - Carnat scapa singur spre poarta, dar trage pe langa dintr-o pozitie buna.14 - Sepsi domina copios in startul meciului, FCSB trece cu greu de centrul terenului.6 - Sepsi pleaca pe contraatac, insa Hamed suteaza mult pe langa.2 - Balgradean iese gresit pe o centrare, dar Carnat reia alaturi.Info:Niczuly - Dimitrov, Tincu, Barisic, Florin Stefan - Vasvari - Hamed, Flores, Fulop, Konongo - CarnatBalgradean - Ov. Popescu, Cristea, Planici, Balasa - Oaida, Filip, Vina - Man, Hora, Fl. TanaseRezerve: Niga, Nedelcu, Coman, Moutinho, Salomao, Perianu, BeluIn prima etapa, FCSB a invins Hermannstadt, iar Sepsi a remizat cu FC Voluntari.Meciul este televizat de Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport.