LIVE Liga 1: Ultimul meci din etapa a 20-a

16:00 Sepsi Sfantu Gheorghe - Academica Clinceni 0-0

Ziare.

com

Niczuly - Barisic, Bouhenna, Tincu - Dimitrov, Vasvari, Velev, Stefan - Carnat, Safranko, Stefanescu.Leo Grozavu.Valceanu - Matei, Rauta, Patriche, Parvulescu - Cebotaru - Merloi, Sut, Deretti, Buziuc - Bojtus.Ilie Poenaru.George Gaman.Meciul trebuia sa se dispute luni, insa a fost amanat din cauza cetii.La TV, partida va fi transmisa in direct de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.