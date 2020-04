LPF a anuntat cand ar putea reincepe Liga 1

Ziare.

"S-au luat hotarari in zona de licentiere a cluburilor, in sensul extinderii cu inca o luna a perioadei limita pentru depunerea actelor in vederea obtinerii acesteia", se arata pe site-ul LPF.In cadrul videoconferintei s-a cazut de acord, intre cluburile din Liga I si sindicatul jucatorilor profesionisti, AFAN, de a inainta catre FRF un pachet de masuri si propuneri de modificari regulamentare, care sa permita cluburilor membre ale LPF si FRF sa poata prelungi contractele jucatorilor pana la finalizarea editiei de campionat actuale, in aceasta situatie aflandu-se 36% dintre jucatorii profesionisti din Liga I.De asemenea, LPF si AFAN au identificat doua planuri majore de actiune, respectiv protejarea economica a jucatorilor prin primirea la timp a remuneratiilor contractuale si totodata prin sprijinirea procesului de reconversie profesionala a fostilor fotbalisti care dupa incheierea activitatii vor fi angajati de catre cluburi pentru a folosi experienta acumulata de catre acestia.La intalnirea online de luni, Orlando Nicoara, directorul general al EaD (compania care detine drepturile TV), a mentionat ca daca aceasta editie de campionat a Ligii I se va incheia pe teren, cu toate meciurile jucate, iar sezonul viitor va incepe in aceeasi formula deja stabilita, atunci detinatorul drepturilor TV se va achita de toate obligatiile prevazute in contract.In ceea ce priveste sezonul competitional 2019-2020, cluburile si LPF au luat in calcul scenariul reluarii acestuia incepand cu data de 5 iunie, oferind echipelor trei saptamani de pregatire in prealabil, din data de 16 mai, odata cu expirarea celei de a doua stari de urgenta, obiectivul principal fiind disputarea tuturor meciurilor din actuala editie.Reprezentantii LPF si cei ai cluburilor membre se vor reintalni la mijlocul saptamanii viitoare intr-o noua videoconferinta.Federatia Romana de Fotbal, reprezentanti ai LPF, ai sindicatului fotbalistilor si ai detinatorului de drepturi TV discuta in aceasta perioada diferite scenarii de reluare a competitiilor la toate esaloanele.Competitiile fotbalistice din Romania, intrerupte initial pana la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal cel putin pana la momentul ridicarii starii de urgenta.