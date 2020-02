Motivul pentru care Gigi Becali se teme de Dinamo si masura la care va recurge inaintea derbiului

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor" se teme ca Dinamo se va mobiliza din nou la maximum.In acest sens, Becali intentioneaza sa faca o vizita in cantonamentul vicecampioanei Romaniei, pentru a incerca sa-i ambitioneze pe jucatorii sai."Este posibil sa ma duc (la antrenamentul echipei - n.red.), nu stiu sigur, dar as vrea sa ma duc. De ce? Pentru ca Dinamo, asa cum e ea pe locul 9, acum la derbi-ul cu noi se mobilizeaza si parca prinde doua viteze in plus. Asa ca vreau sa stau de vorba cu baietii", a spus Becali pentru Digi Sport Derbiul dintre Dinamo si FCSB va avea loc duminica seara, de la ora 20:00, pe Arena Nationala.In meciul tur, disputat in luna octombrie a anului trecut, cele doua mari rivale bucurestene au terminat la egalitate, scor 1-1, dupa golurile marcate de Florinel Coman (min.28) pentru gazde, respectiv Denis Ciobotariu (min.10) pentru oaspeti.