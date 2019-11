O echipa din Liga 1 isi face stadion nou cu bani de la Guvernul Ungariei: Iata cum arata

Ziare.

Sepsi Sfantu Gheorghe va avea de anul viitor o arena cocheta, cu o capacitate de opt mii de locuri, pe care poate evolua chiar si echipa nationala.Patronul prim divizionarei, Laszlo Dioszegy, recunoaste ca stadionul este construit cu ajutorul banilor din Ungaria si spune ca toate fondurile primite de la Budapesta sunt utilizate pentru infrastructura."E un stadion mic si cochet, de 8.000 de locuri, un stadion acoperit integral si un stadion cu patru euro stele. Poate sa joace inclusiv nationala, daca jucam cu Malta sau Feroe. Daca jucam cu Spania sau Germania, nu o sa vina la Sfantu Gheorghe pentru ca 8000 de locuri e foarte putin. Am inceput anul acesta sa lucram la stadion, iar anul viitor, in octombrie, teoretic ar trebui sa fie gata.Pana acum s-au investit in jur de 3 milioane de euro, dar o sa se duca la peste 15 milioane de euro cand o sa fie gata stadion. Banii sunt de la guvernul Ungariei, despre care s-a vorbit asa de mult si am fost asa de mult acuzati ca noi bagam banii in echipa mare. Uite ca nu e asa. Noi bagam in infrastructura si o sa avem o infrastructura foarte frumoasa", a spus Dioszegy in ProSport Constructorul este o companie din Cluj si recent au fost publicate primele imagini cu viitoarea arena a celor de la Sepsi."Constructia incepe sa ia forma, pas cu pas se monteaza elementele de structura", se arata in mesajul companiei, care a publicat si cateva fotografii.M.D.