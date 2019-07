Prima televiziune care cumpara drepturile TV ale Ligii 1: Iata unde se vor vedea meciurile

Ziare.

com

Clever Media Network a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord cu detinatorul drepturilor TV pentru televizarea partidelor din urmatorii cinci ani pe posturile din reteaua Look."Clever Media Network, detinatoarea posturilor Look Plus si Look Sport, si societatea eAD.ro. Interactive au semnat contractul pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga 1 pentru urmatoarele 5 sezoane.Pana in 2024, Look Plus si Look Sport vor transmite integral cea mai urmarita competitie sportiva din Romania, telespectatorii urmand a putea viziona in fiecare sezon 270 de partide de fotbal", se arata intr-un comunicat de presa. LPF a vandut drepturile TV ale Ligii 1 cu 28 de milioane de euro pe sezon celor de la eAD, care actioneaza ca un intermediar pe piata.Mai departe, detinatorul drepturilor TV a intrat in discutii cu retelele de televiziune, iar cei de la Look sunt primii care anunta un acord.Pana acum, partidele din Liga 1 au fost transmise pe posturile din relele Look, Digi si Telekom.M.D.