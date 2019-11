Rezultatele inregistrate duminica in Liga 1

Ziare.

com

Academica Clinceni si Dinamo au oferit un meci superb, incheiat la egalitate, dar cu patru goluri marcate.Tot egal a fost si la Medias, acolo unde Gaz Metan a primit vizita lui FC Botosani, in timp ce in ultimul joc al zilei Craiova a obtinut o victorie clara cu Hermannstadt.(Cebotaru '11 - penalti, Merloi '22 / Sorescu '32, Perovic '45+2)min.45+2 - Perovic (Dinamo) egaleaza cu o reluare din cativa metri.min.32 - Sorescu (Dinamo) reduce din handicap cu un sut superb din unghi.min.22 - Merloi (Clinceni) duce scorul la 2-0 cu un sut de la 20 de metri, excelent plasat.min.11 - Cebotaru (Clinceni) deschide scorul dintr-o lovitura de la 11 metri dictata dupa un fault in careu asupra lui Buziuc.(Bancu '39, Cicaldau '68, Viera '76 - autogol)min.76 - Viera inscrie in propria poarta dupa la un corner al oltenilor.min.68 - Cicaldau marcheaza cu capul dupa o centrare din partea dreapta a lui Zakaric.min.39 - Bancu deschide scorul la capatul unei actiuni individuale de toata frumusetea.In ultimul meci al etapei se vor intalni luni, de la ora 20:30, Viitorul si Sepsi.I.G.