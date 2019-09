Rezultatele inregistrate sambata in Liga 1

Ziare.

com

Hermannstadt a pierdut acasa cu Botosani, in timp ce Astra a fost invinsa in deplasarea de la Chindia Targoviste.Iata rezultatele de sambata:Hermannstadt - Botosani 0-1A marcat: Papa '47Chindia Targoviste - Astra Giurgiu 1-0A marcat: Rata '83Vineri, in primul meci al rundei, Dinamo a trecut greu de FC Voluntari. Celelalte partide din aceasta etapa se vor disputa dupa urmatorul program 17:00 Academica Clinceni - FCSB 20:30 CFR Cluj Gaz Metan Medias18:00 Poli Iasi - Sepsi Sf. Gheorghe20:30 U Craiova - FC Viitorul M.D.