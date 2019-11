Rezultatele inregistrate sambata in Liga 1

Ziare.

In primul duel al zilei, Craiova lui Piturca a pierdut surprinzator in fata celor de la Sepsi, in timp ce duelul dintre Voluntari si FCSB nu s-a mai disputat pentru ca in zona Bucurestiului a plouat torential.Sepsi OSK - Universitatea Craiova 1-0Min.8 Safranko a deschis scorul dupa o gata de proportii a lui Tiago Fereira. FC Voluntari - FCSB - AMANATCelelalte partide din aceasta runda se vor disputa dupa urmatorul program 16:00 Chindia Targoviste - Academica Clinceni19:00 FC Hermannstadt - CFR Cluj 20:30 FC Botosani - FC Viitorul In primele dueluri ale etapei, Astra a invins Mediasul, iar Dinamo a trecut de Poli Iasi M.D.