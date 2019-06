S-a stabilit prima echipa calificata la barajul pentru Liga 1

Ziare.

In ultima etapa din Liga 2, formatia pregatita de Bogdan Lobont a invins cu 2-0 pe Pandurii si a terminat pe locul 3, castigand lupta cu cei de la Petrolul.U Cluj isi va afla duminica adversara de la barajul pentru Liga 1, dintre Hermannstadt si Dunarea Calarasi.Cele doua formatii se vor intalni duminica, de la ora 18:30, intr-un meci programat la Sibiu. Gazdele au nevoie de victorie pentru a merge la baraj, in timp ce Dunarea Calarasi se multumeste si cu un egal pentru a nu retrograda direct in Liga 2.Barajul se va disputa in dubla mansa in luna iunie, dar datele nu au fost stabilite momentan.Din Liga 2 au promovat deja in primul esalon Chindia Targoviste si Academica Clinceni.C.S.