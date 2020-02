Surpriza in primul meci din penultima etapa a Ligii 1

Ziare.

Ultima clasata s-a impus pe terenul Chindiei Targoviste cu 2-1, dupa un gol marcat in minutul 90+3!Oaspetii au deschis scorul in minutul 8, prin Gheorghe, dupa o pasa pe culoar perfecta a lui Capatana.Gazdele au egalat apoi tarziu, in minutul 83, cand Ionita a inscris cu o lovitura de cap dupa un corner.Cu doar cateva secunda inainte de fluierul final, Tira a reluat in poarta la o respingere in fata a portarului targovistenilor si a adus victoria ilfovenilor.In clasamentul Ligi 1, Chindia se afla pe locul 11, cu 24 de puncte, in timp ce FC Voluntari ramane pe ultima pozitie, cu 17 puncte.Moldovan - Martac, Benga, Diallo, Negrea - Piftor, Bic, Rata, Yameogo - Berisha, Ivancic.Viorel Moldovan.Cojocaru - Struna, Pascanu, Achim, Kocic - Gorobsov, Pablo - Capatana, Eric, Gheorghe - Simonovski.Mihai Teja.Lucian Rusandu.I.G.