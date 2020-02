Surprize in Liga 1: Rezultatele inregistrate in meciurile de sambata

Ziare.

com

La Voluntari, ultima clasata a trecut de Hermannstadt si a ajuns la trei victorii in ultimele patru etape, in timp ce FCSB s-a incurcat, acasa, de Chindia Targoviste.(Eric '44, Sanoh '62)min.62 - Gol superb reusit de Sanoh (Voluntari) cu un sut la vinclu de la aproximativ 25 de metri.min.44 - Eric (Voluntari) deschide scorul dintr-o lovitura de la 11 metri.CRONICA Voluntari ajunge la trei victorii in ultimele patru etape (Miron '14 / Dangubic '90)min.90 - Dangubic (Chindia) restabileste egalitatea cu o lovitura de cap.min.14 - Andrei Miron, la primul sau meci in tricoul lui FCSB, marcheaza cu capul dupa un corner.CRONICA FCSB face inca un pas gresit in Liga 1 I.G.