Liga 1 revine dupa cea mai scurta vacanta de iarna

Etapa cu numarul 23 va debuta in premiera in luna ianuarie, prima partida urmand a fi programata pe 31 ianuarie.Iata programul complet al rundei:20:00 U Craiova - Gaz Metan 13:00 Academica Clinceni - FC Voluntari15:00 FC Hermannstadt - OSK Sepsi20:00 Dinamo - Astra17:00 Chindia - FC Botosani20:00 CFR Cluj 20:00 Poli Iasi - FC Viitorul Toate meciurile vor fi transmise in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.M.D.