Programul noului sezon din Liga 1: Iata cand se vor disputa derburile campionatului

Ziare.

com

Prima runda se va juca pe 12 si 13 iulie si ne propune dueluri ca Viitorul Dinamo sau FCSB - Hermannstadt.Intalnirea dintre FCSB si Dinamo, considerata inca derbiul campionatului, se va juca pentru prima data in etapa a 12-a, in timp ce duelul dintre campioana si vicecampioana, FCSB - CFR Cluj , este programat in runda a zecea/Iata cum arata programul Ligii 1:CFR Cluj - Politehnica Iasi Universitatea Craiova - Academica ClinceniViitorul - Dinamo Gaz Metan - TargovisteFCSB - HermannstadtVoluntari - SepsiAstra - BotosaniAcademica Clinceni - CFRDinamo - CraiovaChindia - ViitorulHermannstadt - Gaz MetanSepsi - FCSBBotosani - Voluntari Poli Iasi - AstraCFR Cluj - DinamoCraiova - ChindiaViitorul - HermannstadtGaz Metan - SepsiFCSB - BotosaniVoluntari - AstraPoli Iasi - Academica ClinceniChindia - CFRHermannstadt - CraiovaSepsi - ViitorulBotosani - Gaz MetanAstra - FCSBDinamo - AcademicaVoluntari - Poli IasiCFR - HermannstadtCraiova - SepsiViitorul - BotosaniGaz Metan - AstraAcademica - ChindiaFCSB - VoluntariPoli Iasi - DinamoSepsi - CFRBotosani - CraiovaAstra - ViitorulHermannstadt - AcademicaVoluntari - Gaz MetanChindia - DinamoFCSB - Poli IasiCFR - BotosaniCraiova - AstraAcademica - SepsiViitorul - VoluntariDinamo - HermannstadtGaz Metan - FCSBPoli Iasi - ChindiaAstra - CFRBotosani - AcademicaVoluntari - CraiovaSepsi - DinamoFCSB - ViitorulHermannstadt - ChindiaGaz Metan - Poli IasiCFR - VoluntariAcademica - AstraDinamo - BotosaniCraiova - FCSBChindia - SepsiViitorul - Gaz MetanPoli Iasi - HermannstadtFCSB - CFRVoluntari - AcademicaAstra - DinamoBotosani - ChindiaGaz Metan - CraiovaSepsi - HermannstadtViitorul - Poli IasiCFR - Gaz MetanAcademica - FCSBDinamo - VoluntariChindia - AstraHermannstadt - BotosaniCraiova - ViitorulPoli Iasi - SepsiViitorul - CFRGaz Metan - AcademicaFCSB - DinamoVoluntari - ChindiaAstra - HermannstadtBotosani - SepsiCraiova - Poli IasiCFR - CraiovaAcademica - ViitorulDinamo - Gaz MetanChindia - FCSBHermannstadt - VoluntariSepsi - AstraPoli Iasi - BotosaniCa de obicei, toate meciurile din Liga 1 vor fi transmise in format LIVE Score pe site-ul Ziare.com.M.D.