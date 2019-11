Astra Giurgiu castiga si o egaleaza pe CFR Cluj in fruntea clasamentului Ligii 1

Ziare.

A fost 1-0 pentru giurgiuveni, dupa o reusita a lui Denis Alibec.Atacantul in varsta de 28 de ani a marcat pentru gazde in minutul 26, dupa o pasa excelenta a lui Budescu.Cu 7 minute inainte de primirea golului, mediesenii au ratat o lovitura de la 11 metri dictata pentru un fault in careu al lui Tamas asupra lui Olaru.Penaltiul a fost executat de Marius Constantin, insa "scarita" incercata de acesta a lovit bara transversala.Cu aceasta victorie, Astra a egalat-o pe CFR Cluj in frunta clasamentului Ligii 1, ambele avand cate 34 de puncte, insa trupa pregatita de Dan Petrescu are un meci mai putin disputat.27 e numarul de puncte din dreptul lui Gaz Metan Medias, aflata pe pozitia a 5-a.Lazar - Graovac, Tamas, Dima - Radut, Simion, Crepulja, Gheorghe, Radunovic - Budescu, Alibec.Bogdan Andone.Plesca - Pleasca, Larie, Constantin, Velisar - Fofana, Droppa - Olaru, Fernandes, Dumitru - Bus.Edi Iordanescu.Istvan Kovacs.I.G.