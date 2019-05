Botosaniul castiga la Sibiu si trimite Hermannstadtul la retrogradare

Hermannstadt - FC Botosani 0-2

Pe noul stadion din Sibiu, Hermannstadt a sperat ca va obtine un punct pana spre final, insa in cele din urma moldovenii au fost mai puternici.Daca in minutul 80 oaspetii au ramas in inferioritate numerica dupa eliminarea lui Oaida, tot ei au reusit sa inscrie de doua ori pe final, prin Roman si Golofca, obtinand trei puncte extrem de importante.Victoria de la Sibiu ii duce pe cei de la Botosani la cota 38 de puncte in clasamentul play-out-ului, departe de orice emotii cu privire la retrogradare,Hermannstadt, de cealalta parte, ramane cu 24 de puncte pe pozitia de baraj, putand fi depasita de Dunarea Calarasi in cazul unei victorii in aceasta etapa Hermannstadt: Cabuz - Matel, Dandea, Stoica, Tatar - Dalbea, Dumitriu - Jazvic, Tsoumou, Serediuc - BlanaruRezerve: Niga, L. Nita, Acsinte, Antonov, Lendric, Offenbacher, P. PetrescuAntrenor: Vasile MiriutaFC Botosani: Fraisl - Patache, Pitian, Burca, Holzmann - J. Rodriguez, Tarsa - Fabbrini, Ongenda, Golofca - M. Roman IIRezerve: E. Pap, L. Bus, Chindris, Karaboue, Oaida, E. Papa, SoiledisAntrenor: Liviu CiobotariuArbitru: George GamanCelelate meciuri din aceasta runda se vor disputa dupa urmatorul program 18:30 Dunarea Calarasi - Concordia Chiajna21:00 Dinamo 20:30 Gaz Metan Medias - FC VoluntariM.D.