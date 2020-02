CFR Cluj face un nou pas gresit in Liga 1

Ziare.

0-0 a fost scorul intalnirii din Gruia, una cu o prima repriza disputata si cu multe ocazii de poarta, dar cu un alt doilea act dezamagitor.Campioana Romaniei a atacat mai mult, insa cea mai mare ocazie au avut-o constantenii, in minutul 30, cand Iancu a izbit bara transversala cu un trasor de la aproximativ 25 de metri.E cea de-a doua remiza consecutiva pentru CFR Cluj, care ajunge la 49 de puncte in fruntea ierarhiei din Liga 1.De partea cealalta, Viitorul lui Gica Hagi castiga un punct pretios in lupta pentru play-off.39 de puncte are Viitorul in acest moment, aflandu-se pe locul 5.Arlauskis - Burca, Vinicius, Boli, Camora - Bordeianu, Hoban, Djokovic - Joca, Deac, Costache.Dan Petrescu.Cabuz - Boboc, Mladen, Ghita, De Nooijer - Matei, Artean, Ganea - Rivaldinho, Iancu, Ganea.Gica Hagi.Radu Petrescu.I.G.