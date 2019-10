CFR Cluj, invinsa surprinzator in ultimul meci al etapei: Iata rezultatele complete si clasamentul

Ziare.

Intr-un meci disputat la Botosani, din cauza ca pe stadionul Emil Alexandrescu din Iasi se schimba gazonul, campioana in exercitiu a fost invinsa cu 2-1 de trupa lui Mihai Teja.Oaspetii au deschis scorul in minutul 10, dupa ce Costache a reluat in poarta din apropiere. Evolutia clujenilor de dupa acest gol a fost insa departe de asteptari, iar iesenii au produs surpriza.Dupa doua greseli mari ale portarului Arlauskis au adus cea de-a treia infrangere a trupei lui Dan Petrescu in acest sezon al Ligii 1. Au marcat Loshaj (min.45) si Gallego (min.76) pentru moldoveni.Tarnovanu - Cabral, Mihalache, Diallo, Badic - Passaglia, Loshaj - Popadiuc, Breeveld, Horsia - Cristea.Mihai Teja.Arlauskis - Susic, Vinicius, Pascanu, Camora - Aurelio, Hoban, Paun - Costache, Rondon, Pereira.Dan Petrescu.Marius Avram.Sepsi Sf. Gheorghe - FC Voluntari 0-0Chindia Targoviste - Gaz Metan Medias 1-1AFC Hermannstadt - FCSB 0-4Academica Clinceni - CSU Craiova 0-0FC Botosani - Astra Giurgiu 1-2Dinamo - Viitorul 3-2Dupa rezultatele din aceasta runda, clasamentul Ligii 1 se prezinta astfel:1. CFR Cluj 27p2. Viitorul 25p3. U Craiova 24p4. Gaz Metan 22p5. Astra 22p6. Poli Iasi 21p------------------7. FCSB 21p8. Dinamo 20p9. Botosani 19p10. Sepsi 16p11. Chindia 16p12. Hermannstadt 12p13. Clinceni 11p14. VoluntariPrimele 6 clasate obtin calificarea in play-off, iar ultimele 8 clasate merg in play-out.I.G.