CFR Cluj pierde la Giurgiu dupa un meci nebun: Dan Petrescu si doi jucatori ai campioanei au fost eliminati!

Ziare.

com

Campioana Romaniei a fost invinsa la Giurgiu, de Astra, cu 3-2, dupa un meci care a avut de toate!Cu Lacina Traore titular in premiera de la revenirea sa in Gruia, CFR Cluj a deschis scorul in minutul 27, prin Alexandru Paun, care a marcat cu un sut superb de la aproximativ 25 de metri.Gazdele au egalat peste 11 minute, cand Radunovic a transformat o lovitura de la 11 metri acordat usor de arbitrul Sebastian Coltescu.In minutul 42, acelasi Coltescu i-a acordat cartonasul galben lui Pereira, iar Dan Petrescu a rabufnit, injurand in stanga si in dreapta. Drept urmare, "Bursucul" a vazut cartonasul rosu si, cel mai probabil, nu va sta pe banca echipei sale la derbiul cu FCSB.Dupa pauza, in minutul 57, Valentin Gheorghe i-a adus pe giurgiuveni in avantaj, transformand impecabil o lovitura libera de la aproximativ 28 de metri.Peste doar un minut, Camora (CFR Cluj) a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit pe cel rosu, pentru un gest nesportiv.CFR Cluj avea sa mai piarda un titular! Portarul Vatca l-a lovit cu pumnul pe Radunovic, iar Coltescu i-a aratat cartonasul rosu si a dictat din nou penalti. A transformat acelasi Radunovici.Desi cu doi jucatori mai putin pe teren, CFR a redus din diferenta in prelungiri, cand Alexandru Paun, convocat la nationala Romaniei pentru meciurile cu Spania si Malta, a punctat cu un sut din afara careului.In urma acestei infrangeri, clujenii (17 puncte) pierd primul loc in clasamentul Ligii 1, fiind depasiti de Gaz Metan Medias (18 puncte).De partea cealalta, Astra face 11 puncte si urca pe locul 7.Kitanov - Bruno, Graovac, Tamas, Radunovic - Crepulja, Simion, Serban - Gheorghe, Tounkara, Radut.Dan Alexa.Vatca - Peteleu, Burca, Cestor, Camora - Itu, Hoban - Pereira, Costache, Paun - Traore.Dan Petrescu.Sebastian Coltescu.I.G.