Craiova castiga primul meci din 2020 in Liga 1

Craiova - Medias 3-1

Ziare.

com

Oltenii s-au impus cu scorul de 3-1 in fata trupei lui Edi Iordanescu si au urcat provizoriu pe podium, peste FCSB Cicaldau a deschis scorul rapid, inca din minutul 7, atunci cand a trimis in plasa din interiorul careului dupa o balba destul de mare a aparatorilor medieseni.Tot el a dus scorul la 2-0 in minutul 26, atunci cand a transformat impecabil o lovitura libera.Elevii lui Edi Iordanescu au dat semne de revenire inainte de pauza, dupa ce Marius Constantin a transformat un penalti scos de Cardoso, insa a fost prea putin pentru Gaz.Craiova a mai lovit o data in repriza secunda, prin Cosic, care a profitat si el de o greseala defensiva, pentru ca Andrei Ivan sa se remarce cu o ratare incredibila dupa ce a trimis peste poarta goala din 4 metri.Oltenii ajung la 40 de puncte si urca provizoriu pe locul al treilea in Liga 1, peste FCSB si la numai 4 "lungimi" in spatele liderului CFR Cluj Min.90+3 Finalul partidei!Min.72 Andrei Ivan trimite peste poarta goala din 4 metri!Min.62 GOOOL CRAIOVA! Gresesc din nou fundasii Mediasului si Cosic trimite in plasa!Min.38 GOOOL MEDIAS! Marius Constantin transforma lovitura de la 11 metri!Min.37 Penalti pentru Medias! Cardoso a fost agatat in careul oltenilor.Min.26 GOOOL CRAIOVA! Cicaldau duce scorul la 2-0 din lovitura libera!Min.7 GOOOL CRAIOVA! Cicaldau inscrie cu un sut din 8 metri dupa o gafa a aparatorilor medieseni.Min.1 Incepe partida!: Pigliacelli - I. Martic, Acka, Cosic, Vatajelu - Nistor, Mateiu, Cicaldau - A. Ivan, L. Nitu, MihailaRezerve: L. Popescu, Bancu, T. Ferreira, Ivanov, Barbut, Koljic, BaiaramAntrenor: Corneliu Papura: Plesca - G. Moura, Larie, M. Constantin, Velisar - Fofana, N. Rosu - Draghici, I. Hora, N. Cardoso - S. BusRezerve: Batista, Butean, R. Popa, S. Ciocan, Ely Fernandes, Droppa, R. RomeoAntrenor: Edward IordanescuM.D.