Craiova lui Piturca invinge Botosaniul si se apropie de liderul Ligii 1

Ziare.

com

Oltenii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 3-1 urcand provizoriu pana pe locul secund in clasament Tanarul Mihaila a deschis scorul inca din minutul 19, atunci cand a reluat cu capul in plasa, complet nemarcat in careul mic, un balon prelungit de Zakaric.Cicaldau a dus scorul la 2-0 doar 8 minute mai tarziu, acesta transformand un penalti acordat destul de usor dupa un fault la Ivan.Oaspetii au incheiat prima repriza in atac si Ofosu a reusit sa reduca din diferenta cu un sut din afara careului, dupa ce s-a distrat cu jucatorii lui Piturca.In partea secunda moldovenii au avut o sansa uriasa de a egala, insa Ashkovski a sutat din 14 metri in bara transversala!Vatajelu a "inchis tabela" in prelungiri, la capatul unei faze la care portarul Botosaniului a fost surprins in careul advers incercand egalarea.Craiva urca provizoriu pe locul secund al clasamentului dupa aceasta victorie, elevii lui Piturca sperand sa se implice serios in lupta pentru titlu in acest sezon.U Craiova: Popescu - Vladoiu, Balasa, Tiago Ferreira, Bancu - Zakaric, Cicaldau, Qaka - Barbut, Ivan, MihailaRezerve: Marinescu, Matel, Vatajelu, Acka, Mateiu, Ivanov, RomanAntrenor: Victor Piturca Botosani: Pap - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Papa, J. Rodriguez - Ashkovski, Ebenhofer, Ofosu - AndronicRezerve: Hankic, Cascini, Pierce, Holzmann, Cimpanu, Keyta, PenescuAntrenor: Marius CroitoruM.D.