Dinamo castiga la scor si trimite FCSB-ul lui Becali pe ultimul loc in Liga 1

Dinamo - Hermannstadt 3-0

"Cainii" lui Dusan Uhrin au facut spectacol cu Hermannstadt si s-au impus pe teren propriu cu un categoric 3-0, scapand astfel de "lanterna rosie" a campionatului.Aflati intr-o situatie dramatica in acest debut de sezon, ultimii in Liga 1, "ros-albii" au reusit sa isi revina sub bagheta lui Uhrin junior si sa faca un prim meci mare.Ciobotariu a deschis scorul in minutul 19, acesta reluand in plasa o centrare buna a lui Nistor.La zece minute dupa pauza oaspetii au avut sansa de a egala, insa Caiado a ratat o lovitura de la 11 metri. Dupa alte zece minute, Nistor puncta din penalti pentru Dinamo si soarta partidei parea transata.Klimavicius a "inchis tabela" cu un sfert de ora inainte de final si Dinamo a parasit ultima pozitie a Ligii 1, cea pe care a cazut acum FCSB-ul lui Becali.Min.90+2 Final de partida!Min.74 GOOOL DINAMO! Klimavicius puncteaza cu o lovitura de cap.Min.65 GOOOL DINAMO! Nistor transforma un penalti!Min.19 GOOOL DINAMO! Ciobotariu deschide scorul!Min.1 Incepe partida.: Piscitelli - Corbu, Klimavicius, Ciobotariu, M. Popescu - I. Filip, Nistor - Fabbrini, Sorescu, Neicutescu - MontiniREZERVE: Straton, Bejan, Bru, D. Popa, Moura, Grigore, MihaiuANTRENOR: Dusan Uhrin jr.: Pop - Matel, Viera, I. Stoica, Oprut - Pires, Caiado - P. Petrescu (cpt.), Joalisson, Cordea - DebeljuhREZERVE: Rodrigues Novo - Luchin, Dalbea, Yazalde, Sintean, Blanaru, BusuANTRENOR: Costel Enache