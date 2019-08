Gaz Metan Medias revine fantastic si urca pe primul loc in clasamentul Lgiii 1

Ziare.

com

Trupa lui Edi Iordanescu s-a impus cu 3-2, dupa ce a fost condusa cu 0-2.Dupa o prima repriza fara gol, iesenii au punctat de doua ori intr-un interval de patru minute, prin Adrian Balan (min.48 si 52, ultimul din penalti).Mediesenii au raspuns insa pe masura cu trei goluri in 15 minute.Pentru gazde, neinvinse in acest sezon, au marcat Marius Constantin (min.58 - penalti), Chamed (min.68) si Bus (min.73).In urma acestei victorii, Gaz Metan Medias a urcat, cel putin temporar, pe prima pozitie in clasamentul Ligii 1, cu 18 puncte stranse in primele 8 etape.Moldovenii, aflati la prima infrangere in sezonul 2019/2020, raman cu 15 puncte si ocupa locul 5.Plesca - Romeo, Constantin, Larie, Velisar - Droppa, Fofana, Olaru - Fernandes, Bus, Dumitru.Edi Iordanescu.Rusu - Gallego, Frasinescu, Mihalache, Radu - Breeveld, Loshaj - Hatiegan, Passaglia, Horsia - Balan.Mihai Teja.Istvan Kovacs.