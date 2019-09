Iata rezultatele complete inregistrate in etapa a 10-a Ligii 1 si cum se prezinta clasamentul

Gaz Metan Medias - Universitatea Craiova 2-3

FC Voluntari - Academica Clinceni 1-2

Sepsi - Hermannnstadt 3-0

Astra - Dinamo 3-2

FC Botosani - Chindia 0-3

FCSB - CFR Cluj 0-0

Viitorul - Poli Iasi 2-1

In derbiul etapei, FCSB si CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, iar clujenii au fost egalati in fruntea clasamentului Ligii 1, de Viitorul.Dar iata rezultatele complete inregistrate in etapa a 10-a a Ligii 1:In clasamentul Ligii 1, CFR Cluj si Viitorul au cate 21 de puncte si impart prima pozitie:1. CFR Cluj 21 puncte2. Viitorul 21p3. Craiova 19p4. Gaz Metan 18p5. Poli Iasi 16p6. Astra 15p-----------------------7. Sepsi 13p8. Botosani 12p9. FCSB 11p10. Dinamo 10p11. Hermannstadt 10p12. Chindia 9p13. Clinceni 9p14. Voluntari 5pPrimele 6 clasate obtin calificarea in play-off, in timp ce ultimele 8 clasate se vor duela in play-out.I.G.