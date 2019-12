Jucatorii liderului Ligii 1 nu si-au primit salariile: Ce promisiune le-a facut patronul

Ziare.

Patronul Ioan Niculae ar fi discutat cu acestia si le-a promis ca le va achita restantele inainte de Sarbatori, dupa cum dezvaluie antrenorul formatiei de la malul Dunarii, Bogdan Andone.Tehnicianul mai spune ca este extrem de important ca banii sa fie platiti la timp pentru ca seria de rezultate bune sa continue."Sper ca patronul sa isi tina promisiunea. Este extrem de important ca baietii sa ramana echilibrati, sa nu existe absolut nimic care sa ii disturbe de la ceea ce ne dorim si ce mai avem de facut in cele 10 zile ramase.Domnul Niculae a fost in vestiar dupa meci si le-a promis aceste lucruri. Si imi doresc ca situatia sa fie clara si sa se rezolve ca sa fim focusati pe partea sportiva. Nu e simplu. Ma bucur ca au inteles situatia. Nu ii imbrobodesc. Le spun exact cum stau lucrurile pentru ca suntem oameni maturi", a declarat Bogdan Andone pentru Telekom Sport Astra a reusit sa "lege" opt victorii consecutive in Liga 1 si, dupa ultima etapa , a trecut peste CFR Cluj in fruntea clasamentului.