Liga 1: Astra castiga usor si urca pe primul loc in clasament

Formatia pregatita de Bogdan Andone, lipsita de aportul lui Budescu, eliminat in meciul cu CFR Cluj, s-a impus cu 3-1 si a urcat pe primul loc in clasamentul Ligii 1.Golurile giurgiuvenilor au fost marcate de Rauta (min.5 - autogol), Bengue (min.27), cu o executie superba cu calcaiul, si Alibec (min.72).Pentru oaspeti a inscris Bruno, in minutul 77, un autogol amuzant.Ilfovenii au evoluat in inferioritate numerica din minutul 36, cand Rauta a vazut direct cartonasul rosu pentru un fault in calitate de ultim aparator asupra lui Alibec.Astra a ajuns la 43 de puncte si se afla in fruntea clasamentului Ligii 1, cu 43 de puncte, cu doua peste CFR Cluj, care are insa un meci mai putin disputat.Academica Clinceni ramane pe pozitia a 12-a, cu 20 de puncte.Kitanov - Bruno, Graovac, Dima, Raudnovic - Crepulja - Stahl, Radut, Matei, Begue - Alibec.Bogdan Andone.Valceanu - Matei, Rauta, Patriche, Dobrescu - Cebotaru - Merloi, Sut, Deretti, Buziuc - Vojtus.Ilie Poenaru.Marian Barbu.I.G.