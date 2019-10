Liga 1: Astra si Hermannstadt s-au anulat reciproc in ultimul meci al etapei

Ziare.

A fost o partida inchisa, in care niciuna dintre formatii nu a reusit sa inscrie.Gazdele de la Astra au fost mai aproape de gol, insa jucatorii pregatiti de Dan Alexa n-au reusit totusi sa il invinga pe Figueiredo.In urma acestui rezultat Astra ramane la limita play-off-ului, in timp ce Hermannstadt nu se desprinde de zona "fierbinte" a retrogradarii.Astra: Kitanov - David Bruno, Graovac, C. Dima, Radunovic - G. Gimion, Crepulja, M. Radut - V. Gheorghe, Tounkara, BudescuRezerve: Lazar - Dandea, Biceanu, Begue, Stahl, Silva, AlibecAntrenor: Dan AlexaHermannstadt: Figueiredo - Tatar, Viera, Luchin, Oprut - Dalbea, Pires - P. Petrescu, Caiado, Cordea - YazaldeRezerve: Emanuel Novo - I. Stoica, Busu, Afonso Vilenha, A. Voda, Mattia, JoalissonAntrenor: Eugen Beza