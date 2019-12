Liga 1: Botosani se incurca in Ilfov

Ziare.

Moldovenii au deschis scorul in minutul 53, prin Ofosu, care a reluat in poarta din cativa metri la o centrare a lui Askovski.Apoi, gazdele au ramas in inferioritate numerica, Parvulescu fiind eliminat pentru cel de-al doilea cartonas galben.Cu un jucator mai putin pe teren, Academica Clinceni a reusit, insa, sa egaleze. A punctat Sut, in minutul 80, cu o lovitura de cap.In clasamentul Ligii 1, Botosani se afla pe locul 7, cu 30 de puncte, in timp ce ilfovenii ocupa locul 11, cu 20 de puncte.Valceanu - Matei, Rauta, Patriche, Parvulescu - Cebotaru - Achim, Sut, Buziuc, Ion - Vojtus.Ilie Poenaru.Pap - Harut, Miron, Chindris, Tiganasu - Papa, Rodriguez - Askovski, Ongenda, Roman - Ofosu.Marius Croitoru.Sebastian Coltescu.I.G.