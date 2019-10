Liga 1: Botosaniul salveaza un punct cu Sepsi

Ziare.

Partida s-a incheiat cu scorul de 1-1, golul egalarii fiind inscris de gazde cu cinci minute inainte de finalul timpului regulamentar de joc.Dupa o prima repriza nu foarte spectaculoasa, cei de la Sepsi au reusit sa deschida scorul in minutul 54, atunci cand Vasvari a transformat un penalti acordat dupa un hent involuntar comis de Holzmann.Egalarea a venit tarziu, in minutul 84, atunci cand Roman a profitat de o greseala comisa de Kilyen si l-a "executat" pe Fejer.Ambele formatii au avut sanse mari in prelungiri, botosanenii lovind chiar bara in minutul 90+4.Remiza nu ajuta niciuna dintre cele doua echipe, care se afla la marginea locurilor de play-off, dar in pericol sa fie depasite.FC Botosani: Pap - Patache, Harut, Chindris, Holzmann - Rodriguez, E. Papa - Ofosu, Ongenda, Ashkovski - MoussaRezerve: Hankic, Moescu, M. Roman, Tiganasu, Chalkiadakis, Cascini, CimpanuAntrenor: Marius CroitoruSepsi Sf. Gheorghe: Fejer - Kilyen, Bouhenna, Tincu, Fl. Stefan - R. Deaconu, Vasvari, Velev - Carnat, Karanovic, SafrankoRezerve: Niczuly, Diakhite, Konongo, Stefanescu, Knowles, Salli, I. FulopAntrenor: Csaba LaszloM.D.