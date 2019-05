Liga 1: Chiajna retrogradeaza matematic, iar Dunarea Calarasi spera in salvare

Ziare.

In schimb, ilfovenii sunt retrogradati matematic in Liga 2 cu doua etape inainte de finalul campionatului.Rezultatul partidei de la Calarasi a fost decis pe final, atunci cand elevii lui Dan Alexa au reusit sa inscrie de doua ori si sa obtina o victorie pretioasa.Luchin a deschis scorul cu o lovitura de cap, iar Ammari a stabilit scorul final in minutul 4 al prelungirilor.Victoria ii urca pe calaraseni pe locul 6 in play-out, cel de baraj, pe pozitie direct retrogradabila coborand Sibiul.: Straton - Gligorov, Sirghi, Dobrosavlevici, Mendy - G. Enache, G. Simion, Honciu, D. Benzar - V. Munteanu, AmmariREZERVE: Calancea, Luchin, Bourceanu, Henderson, St. Filip, I. Stoica, Ben DjemiaAntrenor: Dan Alexa: Rimniceanu - Meira, Marc, Cadamuro, Fota - Bawab, Gorobsov, Ropotan, P. Ivanovici - Guessan, MoussaREZERVE: Caparco, Gradinaru, Nivaldo, Iloki, I. Radu, M. Cristescu, BarboianuAntrenor: Adrian FalubM.D.