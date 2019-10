Liga 1: Chindia castiga la Voluntari si ilfovenii tremura cu gandul la retrogradare

Ziare.

Unicul gol al intalnirii incheiata cu scorul de 1-0 a fost, de fapt, un autogol al lui Julio Cesar Rodriguez, care a trimis cu capul in proprie poarta un balon respins nefericit.Gazdele de la Voluntari au mai irosit o serie de sanse uriase de gol, gruzinul Ebralidze si francezul Laidouni ratand inclusiv singuri cu portarul.In urma acestui rezultat, ilfovenii raman ultimii in Liga 1 , cu numai 5 puncte dupa 12 etape : Mitrev - C. Costin, Julio, I. Balaur, A. Vlad - Capatana, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe, C. Tira, EbralidzeREZERVE: Ramniceanu, Kocic, Struna, Achim, Matan, Harrer, D. BenzarANTRENOR: Cristiano Bergodi : Aioani - Martac, Pitian, Leca, Neciu - Ivancic, Rata, Bic, Negrut - Dumiter, D. FloreaREZERVE: Moldovan, Dinu, Dumitrascu, Novac, Burlacu, Yameogo, VodutANTRENOR: Viorel Moldovan M.D.