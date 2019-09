Liga 1: Chindia Targoviste da lovitura si invinge Astra

Ziare.

Nou-promovata a jucat excelent si a castigat numai cu 1-0 o partida in care a avut numeroase alte ocazii mari.Unicul gol a fost inscris de Rata cu 10 minute inainte de final, sutul sau din afara careului fiind deviat de Simion suficient pentru a-l pacali pe portarul Kitanov.Cei de la Chindia au mai avut un gol anulat corect pentru offside, o bara si un balon respins de pe linia portii, in timp ce Astra, cu Tamas si Budescu intre titulari, n-a existat.Victoria ii aduce pe cei de la Chindia la cota 12 puncte, echipa urcand provizoriu pe locul 10 in Liga 1 Chindia: Aioani - Martac, Pitian, Leca, Neciu - Negut (Ivancic 74), Rata, Bic, Burlacu (Dumitrascu 60) - Dumiter, Florea (Dudea 87)Rezerve: Popescu, Dinu, Dumitrascu, Dudea, Cherchez, Vodut, IvancicAntrenor: Viorel Moldovan Astra: Kitanov - Radunovic, Tamas, Dandea, Graur, Radut (Begue 56), Crepulja, Simion - Budescu, Tounkara (Bruno 70), Stahl (Ajayi 28)Rezerve: Lazar, Bruno, Dima, Biceanu, Serban, Begue, AjayiAntrenor: Dan AlexaM.D.