Liga 1: Craiova remizeaza cu Poli Iasi. Piturca, salvat de omul de care a vrut sa scape

Oltenii au fost condusi, insa au reusit sa egaleze prin omul de care Victor Piturca vrea sa scape, portughezul Carlos Fortes.Prima repriza a fost una controlata de gazde, insa saraca in ocazii, Andrei Ivan irosind singura mare oportunitate in minutul 9, cu un sut pe langa poarta adversa.Partea secunda a fost mai spectaculoasa, elevii lui Piturca incercand sa gaseasca drumul spre gol. Mateiu a trimis foarte putin pe langa cu un sut spectaculos, iar Koljic a asezat balonul pe transversala cu o lovitura de cap, astfel ca deschiderea scorului a fost amanata.La singura mare oportunitate, Poli Iasi a dat lovitura in Banie prin fostul jucator al Craiovei, Andrei Cristea, care a primit o pasa buna de la Platini, l-a driblat pe portarul Pigliacelli si a punctat cu un sut simplu.Fortes a restabilit egalitatea cu 10 minute inainte de final, portughezul marcand cu o lovitura de cap din centrarea buna a lui Mihaila.Craiova este astfel nevoita sa se multumeasca doar cu un punct dintr-un meci pe care parea ca il controleaza si a ratat ocazia de a urca macar provizoriu pe primul loc al clasamentului.Craiova: Pigliacelli - St. Vladoiu, Balasa, Kelic, Vatajelu - Al. Ionita II, Mateiu, Bancu - A. Ivan, Fortes, MihailaRezerve. Marinescu, Martic, Acka, Barbut, Ivanov, Baicu, KoljicAntrenor: Victor PiturcaPoli Iasi: Tarnovanu - Gallego, Frasinescu, Diallo, A. radu - Mihalache, Loshaj - Platini, Passaglia, Horsia - A. CristeaRezerve: D. Rusu, Ad. Balan, Hazan, Chelaru, Popadiuc, Cabral, I. CristeaAntrenor: Mihai TejaM.D.