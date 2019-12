Liga 1: Dinamo a facut scor cu Chindia

Ziare.

com

"Cainii" s-au impus cu 4-1 dupa un meci pe care l-au controlat in totalitate, chiar daca la pauza scorul a fost egal.Pentru trupa pregatita de Dusan Uhrin Jr. au marcat Pitian (min.32 - autogol), Grigore (min.69), Perovic (min.82 - penalti) si Montini (min.90+4).Golul oaspetilor a fost inscris de Benga, in minutul 42.Cu cele trei puncte asigurate in aceasta seara, Dinamo ajunge la 28 de puncte si urca pe locul 7 in clasamentul Ligii 1.Targovistenii raman cu 17 puncte si ocupa locul 12.Piscitelli - Corbu, Puljic, Popescu, Grigore - Moura, Nistor, Filip, Sorescu - Moldoveanu, Perovic.Dusan Uhrin Jr.Aioani - Dinu, Benga, Pitian, Neciu - Rata, Novac, Mihai, Yameogo - Bic - Dumiter.Viorel Moldovan.Marian Barbu.I.G.