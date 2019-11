Liga 1: Dinamo a invins-o pe Poli Iasi

Ziare.

Unicul gol al intlanirii a fost reusit de Perovic, in minutul 48, cu o lovitura de cap dupa o centrare a lui Nistor.In minutul 82, oaspetii au ramas in inferioritate numerica, Loshaj fiind eliminat dupa ce-a vazut cel de-al doilea cartonas galben si, implicit, pe cel rosu.Cu acest succes, "cainii" ajung la 25 de puncte si urca pe locul 7 in clasamentul Ligii 1.Iesenii raman cu 22 de puncte si ocupa pozitia a 9-a.Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, Popescu, Corbu - Mrzljak, Filip - Sorescu, Nistor, Moldoveanu - Perovic.Dusan Uhrin jr.Rusu - Cabral, Breeveld, Frasinescu, Badic - Passaglia, Loshaj - Horsia, Devesa, F.Cristea - A.Cristea.Mihai Teja.Iulian Calin.I.G.