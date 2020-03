Liga 1: Dinamo pierde in ultimele minute la Iasi

Ziare.

"Cainii" au fost invinsi cu 1-0 la Iasi, dupa o noua prestatie dezamagitoare.Golul formatiei antrenate de Mircea Rednic a fost reusit de Andrei Cristea, in minutul 85.Fostul jucator al lui Dinamo s-a descurcat excelent in careul advers si l-a invins pe Straton cu un sut la coltul lung.Cu cele trei puncte obtinute astazi, iesenii parasesc pozitiile retrogradante, aflandu-se acum pe locul 5, cu 15 puncte.Dinamo ocupa locul 3 in play-out, cu 17 puncte, si incepe sa tremure pentru ramarea in Liga 1.Rusu - Cabral, Frasinescu, Klimavicius, Serban - De Iriondo - Platini, Breeveld, Omoh, Longher - Cristea.Mircea Rednic.Straton - Kilyen, Popescu, Grigore, Skovajsa - Kostrna, Rauta, Filip, Fabbrini - Lazar, Sorescu.Dusan Uhrin Jr.Sebastian Coltescu.I.G.