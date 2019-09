Liga 1: Dinamo, victorie norocoasa cu Voluntari

Ziare.

A fost o partida atipica, ilfovenii avand sanse reale de a se impune in Stefan cel Mare.Prima repriza le-a apartinut oaspetilor, Tira si Ebralidze ratand ocazii importante, in timp ce Dinamo a replicat timid, prin Nistor.Debutul partii secunde a venit insa cu o alta formatie "ros-alba", Montini reusind sa deschida scorul in minutul 56 din centrarea lui Nistor.A iesit apoi la rampa portarul Piscitelli, care a aparat un penalti executat de Capatana, insa in minutul 75 n-a mai putut face nimic la reluarea lui Balaur.Noul sosit in lotul "cainilor", Ante Puljic, a adus victoria cu un gol marcat cu un sfert de ora inainte de final din pasa aceluiasi Nistor.Pentru ca drama sa fie completa, Voluntariul a ratat o sansa mare in ultimul minut, Puljic trimitand in bara propriei porti un balon centrat de pe partea stanga.: Piscitelli - D. Ciobotariu, M. Popescu, A. Puljic, Corbu - Mrzljak, I. Filip - Sorescu, Nistor, Moldoveanu - MontiniRezerve: Straton, Klimavicius, R. Grigore, Moura Rauta, Bru, NeicutescuAntrenor: Dusan Uhrin: Mitrev - C. Costin, Fl. Achim, I. Balaur, Al. Vlad - Capatina, Gorobsov, Laidouni - I. Gheorghe, Tira, EbralidzeRezerve: Ramniceanu, Nica, J. Lopez, M. Kocic, Leasa, MatanAntrenor: Cristiano Bergodi M.D.