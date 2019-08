Liga 1: FC Botosani evita infrangerea pe final de meci si urca pe locul 3 in clasament

Ziare.

Fara Edi Iordanescu pe banca, din cauza unor probleme de sanatate, mediesenii au deschis scorul in minutul 19, prin Marius Constantin, cu capul, dupa un corner executat de Chamed.Egaleaza gazdelor, care la inceputul acestei saptamani au invins-o pe FCSB, a venit tarziu, in minutul 84. A punctat Florescu, cu un sut superb de la marginea careului.Moldovenii raman neinvinsi in acest sezon si urca pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 8 puncte.De partea cealalta, Gaz Metan Medias este, de asemenea, neinvinsa, insa a strans doar 6 puncte in primele patru runde.Pap - Patache, Miron, Chindris, Tiganasu - Rodriguez, Papa - Ofosu, Ongenda, Ashkovski - Andronic.Marius Croitoru.Plesca - Pleasca, M. Constantin, Popa, Velisar - Droppa, Larie, Fofana - Chamed, Bus, Olaru.Edi Iordanescu.Robert Dumitru.I.G.