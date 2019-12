Liga 1: Gaz Metan Medias castiga dupa doua penaltiuri si o egaleaza in clasament pe FCSB

Ziare.

Formatia antrenata de Edi Iordanescu a castigat cu 2-1 meciul din cadrul etapei cu numarul 21 a Ligii 1.Gazdele au deschis scorul in minutul 55, prin Balan, in urma unei erori de proportii a portarului Plesca.Oaspetii au reusit sa intoarca scorul dupa doua penaltiuri transformate de Marius Constantin, in minutele 76 si 85.Cu acest succes, Gaz Metan Medias ajunge la 33 de puncte si o egaleaza in clasament pe ocupanta locului 5, FCSB, care are insa doua meciuri mai putin disputate.Iesenii raman pe locul 10, cu 22 de puncte.Tarnovanu - Onea, Frasinescu, Diallo, Radu - Breeveld, Loshaj - Platini, Passaglia, Popadiuc - Cristea.Mihai Teja.Plesca - Pleasca, Larie, Constantin, Velisar - Fofana, Diakota - Dumitru, Olaru, Fernandes - Bus.Edi Iordanescu.Horatiu Fesnic.I.G.