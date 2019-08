Liga 1: Gaz Metan Medias o invinge pe Astra

Ziare.

Singurul gol al intalnirii a fost reusit de Sergiu Bus, in minutul 56, la capatul unui contraatac excelent al mediesenilor, aflati si la acest meci fara antrenorul Edi Iordanescu, in continuare cu probleme de sanatate.Cu cele trei puncte obtinute astazi, Gaz Metan Medias, neinvinsa in acest sezon, a urcat pe locul 4 in clasamentul Ligii 1, avand 9 puncte stranse in cinci etape.De partea cealalta, Astra ramane cu 7 puncte si coboara pe locul 7.Plesca - Pleasca, Constantin, Larie, Velisar - Chamed, Fofana, Droppa, Olaru - Bus, Dumitru.Edi Iordanescu.Kitanov - Bruno, Dima, Gracovac, Radunovic - Gheorghe, Biceanu, Crepulja - Stahl, Alibec, Radut.Dan Alexa.Radu Petrescu.I.G.