Liga 1: Hermannstadt se impune in fata Clinceniului la ultima faza

Ziare.

com

Scorul final a fost 2-1, insa gazdele au ratat o multime de ocazii mari si au fost aproape sa scape victoria printre degete.Hermannstadt a deschis scorul inca din minutul 3, atunci cand Patriche a deviat nefericit in propria poarta un balon centrat din banda stanga.A urmat o sansa uriasa irosita de Cordea, care a trimis pe langa poarta dupa ce a driblat cinci adversari, pentru ca in partea secunda Jo sa nu reuseasca sa trimita in plasa dupa ce a driblat si portarul.Golul de 1-1 a fost inscris de Vojtus in minutul 81, acesta reluand superb, cu calcaiul, un balon centrat de pe partea stanga.In minutul cinci al prelungirilor, gazdele au dat lovitura in urma unui corner. Balonul a ajuns la Caiado, acesta l-a recentrat pentru Debeljuh, care a inscris profitand de o eroare a portarului ilfovenilor.: Emanul Novo - Matel, Viera, Stoica, Oprut - David Caiado, Romario - Petrescu, Yazalde, Cordea: Valceanu - Matei, Rauta, Patriche, Dobrescu - Sut, Barbu - Buziuc, Nsiah, Ion - VojtusM.D.